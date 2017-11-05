На Полтавщині затримали понад 40 осіб, які намагалися захопити агрофірму

У Полтавській області поліція затримала рейдерів - понад 40 осіб, серед яких і ініціатори, які намагалися заволодіти активами агрофірми.

Про це йдеться у повідомленні управління поліції Полтавської області.

"Інформація про протиправні дії невідомих осіб в Оржицькому районі Полтавської області надійшла до поліцейських від місцевих жителів. Ініціатори заворушень намагалися втекти на двох легковиках, проте були затримані в Оржицькому та Лубенському районах", - повідомили у поліції.

Затриманих доправлено до поліції, приймається рішення про відкриття кримінального провадження.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук, рейдери "заїхали в село із наміром захопити тамтешнє аграрне підприємство".

"Цього їм здалося замало і вони почали буквально зачищати село, обкрадаючи оселі мешканців і знищуючи все, що траплялось на їх шляху. Селяни викликали правоохоронців, а поки ті добирались на місце - самотужки протистояли банді рейдерів", - зазначив він.

Українська правда