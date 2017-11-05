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Пентагон: убезпечити всі ядерні об'єкти КНДР можна лише за умови вторгнення

Неділя, 5 листопада 2017, 11:31
Пентагон: убезпечити всі ядерні об'єкти КНДР можна лише за умови вторгнення

Єдиний спосіб відшукати і забезпечити безпеку всіх об'єктів ядерної зброї Північної Кореї "з повною впевненістю" - це здійснити вторгнення в країну.

Про це йдеться в оцінці Пентагону можливого сценарію військових дій США на Корейському півострові, яку в Палату представників США направив контр-адмірал Майкл Дюмон, заступник директора Об'єднаного комітету начальників штабів, повідомляє The Washington Post.

У листі йдеться, що у відповідь на вторгнення КНДР може застосувати біологічну або хімічну зброю. Втім докладне обговорення того, як Сполучені Штати будуть реагувати на північнокорейську загрозу, не може обговорюватися публічно, відзначили в Пентагоні.

Оцінюючи можливу кількість жертв від війни на півострові, у Пентагоні підкреслили, що підрахунок таких сценаріїв є складним і буде залежати від "характеру, інтенсивності і тривалості" північнокорейської атаки.

Разом з тим Дюмон підкреслив, що військові підтримують нинішню стратегію США в Північній Кореї, очолювану державним секретарем Рексом Тіллерсоном, у якій основна увага приділяється зміцненню економічного і дипломатичного тиску на  Пхеньян, аби той припинив розробку ядерної зброї.

У доповіді також розглядається можлива реакція Росії і КНР. Військові в Пентагоні припускають, що "Росія чи Китай можуть вирішити уникати конфлікту зі США або виступити на нашому боці".

Європейська правда

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Теми: КНДРядерна зброяСША
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