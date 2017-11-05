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АТО: Бойовики стріляли 26 разів, одного бійця поранено

Неділя, 5 листопада 2017, 12:45

У зоні проведення АТО бойовики ведуть прицільний вогонь зі зброї, забороненої "Мінськом", за добу зафіксовано 26 обстрілів, одного українського військового поранено. 

Про це 5 листопада повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко. 

За даними штабу, поранень боєць зазнав біля Новозванівки.

На луганському бойовики вели вогонь 14 разів: біля Новолуганського та Попасної - з БМП, біля Кримського та Новоолександрівки  - зі 120-мм мінометів. Окрім того біля Новотошківського, Зайцевого та Кримського вогонь вели з 82-мм міномету. 

На маріупольському напрямку бойовики вели вогонь 12 разів, найбільше - в районі Водяного, застосували гранатомети та кулемети. Біля Красногорівки та Старогнатівки вогонь вівся зі стрілецької зброї. 

На донецькому напрямку не зафіксовано жодного обстрілу з боку бойовиків.

Українська правда 

Теми: АТОДонбасжертви
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