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На зустрічі Путін з Трампом можуть говорити про Сирію - Пєсков

Неділя, 5 листопада 2017, 14:41

Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що темою можливої ​​зустрічі президентів РФ і США може стати врегулювання ситуації у Сирії, плани щодо обговорення ситуації в Україні не анонсуються. 

Про це повідомляє "Інтерфакс".

За словами Пєскова, ситуація у Сирії і виведення врегулювання в САР на новий рівень вимагає обговорення президентів РФ і США.

"Є багато тем для обговорення між Путіним і Трампом, тому в загальних інтересах, щоб обидва президенти знайшли можливість для більш-менш тривалого спілкування", - зазначив Пєсков.

Як відомо, Путін і Трамп можуть провести зустріч під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який пройде у В'єтнамі в листопаді.

В інтерв'ю телеканалу Fox News Трамп заявив про можливу зустріч з Путіним і зазначив, що на ній можна було б обговорити питання, що стосуються Північної Кореї, Сирії та України.

Теми: РосіяПутінТрампСирія
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