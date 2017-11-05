"Шахтар" обіграв "Маріуполь" на виїзді

У 15-му турі Прем’єр-ліги "Шахтар" обіграв на виїзді ФК "Маріуполь" з рахунком 3:1.

Як повідомили на сайті донецького клубу, голи у матчі забили Феррейра, Марлос та Бернард (Шахтар) та Фомін (Маріуполь).

За підсумками матчу "Шахтар" отримав три очки в турнірній таблиці і зараз лідирує з активом у 33 очки. "Динамо" на другому місці (26).

Як відомо, київське "Динамо" відмовилося їхати на матч у Маріуполь, що мав відбутися 27 серпня, мотивуючи це рішення тим, що команді не надали письмових гарантій безпеки від силових структур.

Київському "Динамо" зарахували технічну поразку 0:3 за неявку 27 серпня.

Після вибуху 8 вересня у Києві автомобіля з громадянином Грузії Алі Тімаєвим, більше відомим як Темур Махаурі, з'явилася інформація, що ФК "Маріуполь" може наполягати на дзеркальному виконанні "Динамо" всіх тих вимог в області забезпечення безпеки, які свого часу висувалися перед ними.

Українська правда