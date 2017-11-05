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"Шахтар" обіграв "Маріуполь" на виїзді

Неділя, 5 листопада 2017, 16:08

У 15-му турі Прем’єр-ліги "Шахтар" обіграв на виїзді ФК  "Маріуполь" з рахунком 3:1. 

Як повідомили на сайті донецького клубу, голи у матчі забили Феррейра, Марлос та Бернард (Шахтар) та Фомін (Маріуполь).

За підсумками матчу "Шахтар" отримав три очки в турнірній таблиці і зараз лідирує з активом у 33 очки. "Динамо" на другому місці (26).

 

Як відомо, київське "Динамо" відмовилося їхати на матч у Маріуполь, що мав відбутися 27 серпня, мотивуючи це рішення тим, що команді не надали письмових гарантій безпеки від силових структур.

Київському "Динамо" зарахували технічну поразку 0:3 за неявку 27 серпня.

Після вибуху 8 вересня у Києві автомобіля з громадянином Грузії Алі Тімаєвим, більше відомим як Темур Махаурі, з'явилася інформація, що ФК "Маріуполь" може наполягати на дзеркальному виконанні "Динамо" всіх тих вимог в області забезпечення безпеки, які свого часу висувалися перед ними.

Українська правда 

Теми: футбол
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