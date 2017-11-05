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Спостерігачі ОБСЄ побачили замінований міст біля Новотроїцького

Неділя, 5 листопада 2017, 18:13

Під мостом на дорозі в Новотроїцькому спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували 9 квадратних дерев'яних ящиків з приєднаними до них запальними шнурами.

Про це повідомляється у звіті місії за 3 листопада.

"Команда місії бачила знаки, що попереджають про мінну небезпеку, а також ящики з приєднаними до них запальними шнурами", - зазначено у звіті.

За даними місії, ящики було розміщено під мостом на автодорозі Н20 в метрі один від одного на висоті 10-15 м над землею на опорних консолях моста між опорними колонами і дорогою. 

"Спостерігачі також зазначили, що до кожного ящика було приєднано, за їхньою оцінкою, запальні шнури", - повідомили в ОБСЄ.

Також знаки, що попереджають про мінної небезпеки, члени патруля СММ бачили на вул. Першотравневій в Новотроїцькому та на на автодорозі Н20 в 300 м на північ від блокпоста ВСУ.

Українська правда 

Теми: ОБСЄДонбас
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