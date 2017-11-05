У Большому театрі в Москві не знайшли вибухівки - ЗМІ
Російські правоохоронці не знайшли вибухівки в Большому театрі в Москві.
Про це повідомили в адміністрації театру, передає "ТАСС".
"Театр працює в штатному режимі", - повідомили в театрі.
Також інформагентство, посилаючись на джерело в екстрених службах, пише, що перевірка в будівлі завершена.
"Нічого підозрілого виявлено не було", - сказав співрозмовник.
Перевірку проводили три кінологічні розрахунки зі службовими собаками.
На час перевірки з Большого театру були евакуйовані близько 3,5 тис. людей.
Як повідомлялося, будівлю Большого театру на Театральній площі, торгові центри і кінотеатри в Москві евакуювали ввечері неділі через анонімні дзвінки про загрозу вибуху.
Неправдиві анонімні повідомлення в Росії почалися в вересні. Через це в багатьох містах країни були евакуйовані торгові центри, школи, адміністративні будівлі, вузи, кінотеатри, вокзали і аеропорти.
Поки що після перевірки вибухові пристрою не виявляли.
Українська правда