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У Большому театрі в Москві не знайшли вибухівки - ЗМІ

Неділя, 5 листопада 2017, 19:17

Російські правоохоронці не знайшли вибухівки в Большому театрі в Москві.

Про це повідомили в адміністрації театру, передає "ТАСС".

"Театр працює в штатному режимі", - повідомили в театрі.

Також інформагентство, посилаючись на джерело в екстрених службах, пише, що перевірка в будівлі завершена.

"Нічого підозрілого виявлено не було", - сказав співрозмовник.

Перевірку проводили три кінологічні розрахунки зі службовими собаками.

На час перевірки з Большого театру були евакуйовані близько 3,5 тис. людей.

Як повідомлялося, будівлю Большого театру на Театральній площі, торгові центри і кінотеатри в Москві евакуювали ввечері неділі через анонімні дзвінки про загрозу вибуху.

Неправдиві анонімні повідомлення в Росії почалися в вересні. Через це в багатьох містах країни були евакуйовані торгові центри, школи, адміністративні будівлі, вузи, кінотеатри, вокзали і аеропорти.

Поки що після перевірки вибухові пристрою не виявляли.

Українська правда

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Теми: Росія
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