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У соцмережах повідомляють про обстріли в Донецьку

Неділя, 5 листопада 2017, 20:39

У соцмережах повідомляють про ведення вогню з житлових кварталів Донецька і Макіївки, а також снарядах, які летять "у відповідь".

Про це пише "Острів" з посиланням на повідомлення користувачів соцмереж.

Так, в соцмережах з'явилася інформація про попадання снарядів в Київському районі Донецька і Червоногвардійському районі Макіївки.

"Судячи з повідомлень, Донецьк і Макіївка приймають "прильоти" у відповідь у вищевказаних районах", - пише видання.

У прес-центрі штабу АТО "Українській правді" повідомили, що українська армія не веде обстрілів по мирних кварталах Донецька.

"Ми не ведемо обстріл мирних будівель, де немає позицій ворога. За обстріли ворога ми відповідаємо. По житлових кварталах, де живуть мирні мешканці, ми ніколи не вели і не будемо вести обстрілів", - зазначили у прес-центрі.

Окрім того, сепаратистські ЗМІ пишуть про загострення ситуації на лінії фронту, покладаючи вину на українську армію.

"У районах на півночі, заході і в центрі "столиці ДНР" чути потужні вибухи снарядів", - говориться в повідомленнях сепаратистських видань.

Також, за повідомленнями сепаратистської ЗМІ, під обстріли потрапили 4 житлові будинку в Київському районі Донецька.

 
 
 

Раніше українська сторона Спільного центру з контролю і координації заявляла про провокації з боку бойовиків ОРДО, які імітують обстріли з боку Збройних сил України.

Також прес-центр штабу АТО повідомив, що 5 листопада бойовики з "Градів" обстріляли житлові квартали Авдіївки і Опитного.

Українська правда

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Теми: АТОДонецькобстріл
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