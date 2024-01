В авіакатастрофі загинув принц Саудівської Аравії

У неділю внаслідок падіння вертольота загинув заступник губернатора провінції Асир, принц Мансур бін Мукрін разом з іншими високопосадовцями Саудівської Аравії.

Про це повідомляє "Al Arabiya" з посиланням на власні джерела.

"Принц Мансур бін Мукрін, заступник губернатора Асира, помер у результаті краху вертольота, разом з низкою посадових осіб в регіоні Асир", - йдеться у повідомленні.

A helicopter downs in Saudi Arabia with 8 senior Saudi officials in it, including Prince Mansur Bin Mukrin. pic.twitter.com/TQF3rOVmwy