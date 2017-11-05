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В авіакатастрофі загинув принц Саудівської Аравії

Неділя, 5 листопада 2017, 22:27

У неділю внаслідок падіння вертольота загинув заступник губернатора провінції Асир, принц Мансур бін Мукрін разом з іншими високопосадовцями Саудівської Аравії.

Про це повідомляє "Al Arabiya" з посиланням на власні джерела.

"Принц Мансур бін Мукрін, заступник губернатора Асира, помер у результаті краху вертольота, разом з низкою посадових осіб в регіоні Асир", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Саудівській Аравії арештували відомого мільярдера-інвестора, принца Ал-Валіда бін Талала, а також щонайменше 10 інших принців, чотирьох міністрів і десятки колишніх міністрів.

Українська правда

Теми: Саудівська Аравія
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