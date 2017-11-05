В авіакатастрофі загинув принц Саудівської Аравії
Неділя, 5 листопада 2017, 22:27
У неділю внаслідок падіння вертольота загинув заступник губернатора провінції Асир, принц Мансур бін Мукрін разом з іншими високопосадовцями Саудівської Аравії.
Про це повідомляє "Al Arabiya" з посиланням на власні джерела.
"Принц Мансур бін Мукрін, заступник губернатора Асира, помер у результаті краху вертольота, разом з низкою посадових осіб в регіоні Асир", - йдеться у повідомленні.
#BREAKING:— Syed Shafi Ullah (@SyedMIM) November 5, 2017
A helicopter downs in Saudi Arabia with 8 senior Saudi officials in it, including Prince Mansur Bin Mukrin. pic.twitter.com/TQF3rOVmwy
Як повідомлялося, у Саудівській Аравії арештували відомого мільярдера-інвестора, принца Ал-Валіда бін Талала, а також щонайменше 10 інших принців, чотирьох міністрів і десятки колишніх міністрів.
Українська правда