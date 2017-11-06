Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Протести у РФ: більше сотні затриманих ночують у поліції

Понеділок, 6 листопада 2017, 04:19

Більше сотні затриманих на акціях протесту у Росії не відпускають з відділень поліції.

Про це повідомляє ОВД-Інфо.

"02:35 ночі - у відділеннях поліції залишаються ночувати 112 осіб: 106 у Москві, 5 - в Санкт-Петербурзі і один - у Ростові-на-Дону", - йдеться у заяві.

Як відомо, кількість затриманих на акціях "05.11.17" перевищила 400 осіб. 

Також повідомляється, що у Санкт-Петербурзі затриманих, яким підкинули зброю, звинувачують у підготовці теракту.

Раніше у центрі Москві на Манежній площі правоохоронці затримали понад 260 осіб, згодом стало відомо про затримання неповнолітніх.

Російський опозиціонер В’ячеслав Мальцев заявляв, що 5 листопада мають відбутись акції його прибічників. 

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Малюк порадив росіянам, як їм уникнути вибухів кораблів
Міноборони РФ заявило, нібито Шойгу приїхав в Україну
Атака морського дрона на російський танкер: у судна – пробоїна
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: