Протести у РФ: більше сотні затриманих ночують у поліції

Більше сотні затриманих на акціях протесту у Росії не відпускають з відділень поліції.

Про це повідомляє ОВД-Інфо.

"02:35 ночі - у відділеннях поліції залишаються ночувати 112 осіб: 106 у Москві, 5 - в Санкт-Петербурзі і один - у Ростові-на-Дону", - йдеться у заяві.

Як відомо, кількість затриманих на акціях "05.11.17" перевищила 400 осіб.

Також повідомляється, що у Санкт-Петербурзі затриманих, яким підкинули зброю, звинувачують у підготовці теракту.

Раніше у центрі Москві на Манежній площі правоохоронці затримали понад 260 осіб, згодом стало відомо про затримання неповнолітніх.

Російський опозиціонер В’ячеслав Мальцев заявляв, що 5 листопада мають відбутись акції його прибічників.