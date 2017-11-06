У Криму заявили, що під Києвом є центр із його "дискредитації"

Окупаційна влада анексованого Росією Криму вважає, що Україна і країни Заходу ведуть проти них "інформаційну війну".



Про це заявив "РИА Новости" так званий "віце-прем'єр" Криму Дмитро Полонський.



Раніше "глава Криму" Сергій Аксьонов звинуватив Київ і країни Заходу в тому, що вони розв'язали проти півострова масштабну "інформаційну війну", залучаючи до підривної роботи й кримчан, які покинули півострів.



Полонський же сказав: "Керує всім цим центр, створений під Києвом, для дискредитації російської і кримської влади і взагалі всіх тих процесів, які відбуваються в Республіці Крим та Російської Федерації в цілому".



Він заявив, що центр курують українські та західні спецслужби.



За словами Полонського, кампанію з "дискредитації Криму" вже видно на сторінках різних інтернет-видань і в соціальних мережах.



"Ми повинні зробити все від нас залежне, щоб цю загрозу нейтралізувати. Всі хто задіяні в цій схемі, вони всі вже проявилися, тому цих товаришів усі давно вже ідентифікували", – сказав він.



"Я думаю, що ця затія з дискредитації Криму апріорі приречена на невдачу. Наше завдання було в тому, щоб все це вчасно розкрити, і я думаю, що ми це зробили вельми успішно", – додав Полонський.



Як відомо, Росія з допомогою антиукраїнської пропаганди в 2014 році анексувала Крим, який мав автономний статус в Україні, і розв'язала збройний конфлікт на Донбасі, який призвів до захоплення частини східної території України.



Минулого тижня головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що на окупованій частині Донбасу працює "Центр спеціальних операцій", який координують кадрові офіцери спецслужб Російської Федерації. Саме він, на думку українського слідства, стоїть за низкою резонансних убивств в Україні останніх років.