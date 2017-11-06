НАЗК спіймало 3 депутатів на конфлікті інтересів

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протоколи про адміністративні правопорушення стосовно 3 депутатів Волноваської райради Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Мова йде про В’ячеслава Мельника, Івана Мельника і Богдана Рогаченка, які порушили вимоги частини першої статті 172-7 (вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів) КУпАП.

"Під час засідання районної ради посадовці не повідомили про наявність в них реального конфлікту інтересів і здійснили дії в умовах реального конфлікту інтересів, а саме: взяли участь у голосуванні районної ради в інтересах підприємства в якому є керівниками", - повідомили в НАЗК.

Відзначається, що Іван і В’ячеслав Мельники є співзасновниками підприємства, а Богдан Рогаченко заступником гендиректора.