Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Раді запропонували новий спосіб зняття недоторканості з нардепів

Понеділок, 6 листопада 2017, 10:03

На розгляд Верховної Ради внесли законопроект, який передбачає спроби позбавити недоторканості усіх депутатів на першій сесії кожного скликання.

Про це йдеться у проекті закону №7255 "Про внесення змін до регламенту Верховної Ради України щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народних депутатів України".

Авторами законодавчої ініціативи виступають народні депутати з фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв, Семен Семенченко та Павло Костенко.

Вони пропонують внести зміни до закону про регламент Ради, що змусить спікера впродовж першої сесії кожного скликання ставити на голосування позбавлення депутатського імунітету усіх народних обранців.

"Шляхом відкритого поіменного голосування більшістю голосів народних депутатів (мінімум 226 за – ред.)", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Соболєв заявив, що голосуватиме за зняття із себе депутатської недоторканності у разі відповідного подання генпрокурора Юрія Луценка.

У середині жовтня Верховна Рада проголосувала за направлення до Конституційного суду двох законопроектів про внесення змін до Конституції у частині щодо скасування депутатської недоторканності.

Одна з цих ініціатив подана президентом Петром Порошенком. Він пропонує скасувати депутатську недоторканність із 2020 року.

В той же час у парламенті також зареєстровано законопроект №6773 авторства 158 народних депутатів, який передбачає скасування недоторканності негайно.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Раданедоторканністьзаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: