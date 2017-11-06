Юристи Порошенка: Наш коментар щодо "Рошену" викривили

Юридична компанія Avellum заявляє, що автори скандального розслідування, в якому президент Петро Порошенко звинувачується в ухиленні від сплати податків, необ'єктивно подали позицію юрфірми.

Про це повідомляється на сайті "Авеллум".

Юристи, що представляли інтереси президента Петра Порошенка в передачі корпорації "Рошен" у "сліпий траст", зазначають, що матеріали розслідування "містять маніпулятивні твердження, що не підтверджені фактами, та не наводять об’єктивного відображення позиції фірми, викладеної у відповідь на запит "Слідства.Інфо".

"У разі продажу корпорації "Рошен" усі кошти були б перераховані кінцевому власнику в Україну, задекларовані та з них було б сплачено усі податки. Так само як сьогодні усі податки "Рошен" сплачує і надалі буде сплачувати в Україні",- наголошують юристи.

В Avellum стверджують, що також розповідали журналістам про неможливість продажу Roshen без створення міжнародної холдингової структури.

За їхніми словами, саме про це вони зазначили у відповіді "Слідству.Інфо" 27 жовтня, але журналісти "повністю проігнорували" цю інформацію і не висвітлили її у сюжеті.

"Ми вважаємо цей факт, а також висновок і заголовок статті щодо мети створення структури, маніпулятивними і тенденційними", - заявляють в юридичній фірмі.

Окрім того, заявляють юристи, відмова юридичної фірми Appleby від участі у реалізації проекту, про що йдеться у статті, була пов’язана з агресією Росії проти України, а не наслідком недовіри до такої транзакції.

Як відомо, у своєму дослідженні Центр розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP та "Слідство-Інфо" дійшли висновку, що метою створення офшору президентом Петром Порошенком могла бути мінімізація податків, а не плани передати кондитерський бізнес "Рошен" у "сліпий траст".

Трастовий договір на передачу управління корпорацією "Рошен" був укладений 14 січня 2016 року. Нідерландська компанія Roshen Europe B. V. фігурувала в списку з трьох офшорів Порошенка, про яких йшлося в документах "Панамського архіву".

У квітні світові ЗМІ опублікували велике розслідування, яке розкриває причетність багатьох світових лідерів і відомих людей до приховування величезних сум грошей в офшорних компаніях. Серед них, крім інших, виявилися президент України Петро Порошенко.

Претензії до Порошенка полягають у приховуванні факту створення компаній в офшорі. Дії Порошенка можуть суперечити закону, оскільки він відкрив нову компанію, перебуваючи в кріслі президента, і не вказав цей актив у фінансовій декларації.

Юристи Порошенка заявили, що частку президента в "Рошен" передано в нову іноземну структуру в рамках укладеного з Rothschild Trust договору про сліпий траст та запевнили, що ніяких порушень немає.

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко назвала "безпідставними домислами" матеріали цього журналістського розслідування.

Більше про передачу управління "Рошен" читайте у матеріалі "Сліпий траст" гаранта, або Куди Порошенко подів Roshen" та "Офшорний податковий маневр президента України".