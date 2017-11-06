На Львівщині від призову ухиляються 15 тисяч осіб – військкомат

Військовий комісаріат констатує ухилення 15 тисяч осіб від призову на військову службу у Львівській області.



Про це на прес-конференції 6 листопада повідомив головний військовий комісар Львівської області Олександр Тищенко, передають "Українські новини".



"В області ухиляється 15 тисяч осіб (від призову), а нам потрібно набрати всього 700", – сказав він.



За словами Тищенка, найбільше від призову ухиляються жителі Львова.



У військкоматі обіцяють після завершення призову, 28 листопада, оприлюднити на сайті комісаріату прізвища тих, хто ухилився від призову.



Зараз в області план щодо призову у Львівській області виконано на 60%.



На 100% план призову виконано в Буському, Дрогобицькому, Миколаївському та Радехівському районах області.



Як повідомлялося, 4 листопада пізно ввечері військові вручили 12 повісток під час перевірки документів у чоловіків призовного віку в центрі Львова.