Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Львівщині від призову ухиляються 15 тисяч осіб – військкомат

Понеділок, 6 листопада 2017, 14:28

Військовий комісаріат констатує ухилення 15 тисяч осіб від призову на військову службу у Львівській області.

Про це на прес-конференції 6 листопада повідомив головний військовий комісар Львівської області Олександр Тищенко, передають "Українські новини".

"В області ухиляється 15 тисяч осіб (від призову), а нам потрібно набрати всього 700", – сказав він.

За словами Тищенка, найбільше від призову ухиляються жителі Львова.

У військкоматі обіцяють після завершення призову, 28 листопада, оприлюднити на сайті комісаріату прізвища тих, хто ухилився від призову.

Зараз в області план щодо призову у Львівській області виконано на 60%.

На 100% план призову виконано в Буському, Дрогобицькому, Миколаївському та Радехівському районах області.

Як повідомлялося, 4 листопада пізно ввечері військові вручили 12 повісток під час перевірки документів у чоловіків призовного віку в центрі Львова.

Теми: арміяпризов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
армія
Зеленський каже, що українські війська можуть захищати держави НАТО, але за одної умови
Країни G7 погодили декларацію щодо "гарантій безпеки" для України
Офіцер побив солдата на Львівщині - ДБР
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: