Лідер білоруської опозиції відсидів 5 діб за акцію проти "Запад-2017"

У Білорусі після п’яти діб арешту звільнили опозиціонера Миколу Статкевича, на нього чекають інші суди.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Сам Статкевич після звільнення пізно ввечері 5 листопада повідомив, що поліція попередила його про "наслідки", якщо він продовжить "порушувати закон про публічні зібрання".

Він назвав це попередження "політичним тиском" і пообіцяв продовжувати політичну і громадську діяльність.

Дружина Статкевича Марина Адамович повідомила, що поштою отримала постанову суду, в якій ішлося про те, що її чоловік має відбути ще 10 діб арешту. Причиною, відповідно до рішення суду, став нібито неузгоджений із владою "пікет" – так суд назвав прихід друзів і журналістів до в’язниці 7 жовтня, коли Статкевич виходив із-під попереднього адмінарешту.

Наразі невідомо, чи буде Статкевич відбувати цей термін і коли саме.

Як відомо, лідера білоруської опозиції Миколу Статкевича затримали у Мінську 30 жовтня. Наступного дня він планував візит до Києва.

Його засудили до 5 діб адміністративного арешту за акцію проти спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2017", яка відбулася 8 вересня.

Він залишився за ґратами на цей термін, але затримали його за участь в іншій акції - "Марші обурених білорусів". Учасники цієї акції 21 жовтня протестували проти так званого "податку на дармоїдів", який запровадив щодо осіб без офіційного працевлаштування президент країни Олександр Лукашенко власним указом.

За цю акцію на Статкевича ще чекає окремий суд і вирок.

Раніше за цей рік опозиціонера вже адміністративно арештовували декілька разів: за останні 10 місяців він провів за ґратами близько 35 діб.

У 2010 році Микола Статкевич балотувався на виборах голови держави на противагу авторитарному президентові Білорусі Олександрові Лукашенку.