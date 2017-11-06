Порошенко похвалив рішення суду щодо Колмогорова

Президент Петро Порошенко вітає рішення Вищого спецсуду з розгляду кримінальних і цивільних справ відправити на перегляд справу прикордонника Сергія Колмогорова, засудженого до 13 років ув'язнення за вбивство людини на посту у 2014 році.

Це випливає з його повідомлення у мікроблозі Twitter та соцмережі Facebook 6 листопада.

Порошенко зазначив, що як Верховний Головнокомандувач вболівав і вболіває за долю Колмогорова.

"Добре, що суд прийняв рішення про перегляд його справи з урахуванням всіх її складних обставин. Війна це суворий час, і не ми її розпочинали, і кожна втрата нам болить. Іноді й сама Вітчизна має брати під захист своїх захисників", – написав президент.

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Як повідомлялось, 6 листопада Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив на перегляд справу прикордонника Сергія Колмогорова, засудженого до 13 років ув'язнення за вбивство людини на посту у 2014 році. Таким чином було задоволено касацію захисту військового.

Також суд постановив звільнити Колмогорова з-під варти.

15 листопада 2016 року до 13 років в'язниці прикордонника Колмогорова засудив Приморський райсуд Маріуполя.

Суд визнав, що увечері 7 вересня 2014 року обвинувачений умисно розстріляв з автомата автомобіль Skoda на околиці Маріуполя, що спричинило загибель 30-річної пасажирки – жительки Донецька.

Колмогоров стверджує, що виконував наказ начальства про зупинку підозрілого автомобіля, який не реагував на вимоги правоохоронців.

6 листопада 2017 року Вищий спецсуд почав розглядати касацію на даний вирок.

Захист засудженого просив відправити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.