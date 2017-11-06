Ватажки "ДНР" і "ЛНР" з'їздили до Росії
Глава так званої "ЛНР" Ігор Плотницький і представник бойовиків "ДНР" Денис Пушилін з'їздили до Росії на святкування "Дня єдності" та участі в круглому столі.
Про це повідомляє ряд підконтрольних бойовикам ЗМІ.
Подібну інформацію підтвердив на своїй сторінці в Facebook депутат Держдуми, голова організації партії "Русское Единство" від окупованого Криму, Андрій Козенко.
Він написав, що не уявляє подібних зустрічей "без братів з Донецької та Луганської народних республік", а також опублікував кілька фотографій зі святкувань.
Також Козин зазначив, що ватажки бойовиків "ДНР" і "ЛНР" брали участь в круглому столі, де поговорили про патріотизм до Росії.
Раніше повідомлялося, що російський уряд має намір відмовитися від "гуманітарної підтримки" окупованого Донбасу на користь фінансування проектів в Криму і Калінінграді.