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В поліції назвали три головні версії вбивства бізнесмена з Харкова

Понеділок, 6 листопада 2017, 17:04

Харківська поліція розглядає 3 версії розстрілу підприємця Едуарда Аксельрода на вулиці Клочківській в ніч на 5 листопада.

Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Чиж, передає "УНІАН".  

"По-перше, вбивство, вчинене з кола знайомих потерпілого з корисливих мотивів, помсти або будь-яких неприязних відносин. Другу версію слідство розслідує як умисне вбивство, вчинене через боргових зобов'язань. Можливо, його особисті або ті, які були перед ним. І третя версія, яку розглядає слідство, це здійснене вбивство з метою перерозподілу сфер впливу кримінального середовища міста Харкова", - сказав Чиж.

Він зазначив, що за кожним з напрямків слідства створена слідчо-оперативна група.

Чиж зазначив, що слідство також не виключає озвучену генпрокурором Юрієм Луценком версію про причетність Аксельрода до вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

"Слідство також не виключає дану версію. Паралельно є кримінальне провадження. Інакше кримінального провадження вже дані конкретні вказівки, і слідчо-оперативна група, яка працює над цим кримінальним провадженням, паралельно займається цією версією подій", - сказав Чиж.

Він повідомив, що на сьогоднішній день склад злочину перекваліфіковано з ч. 1 на ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство, вчинене на замовлення). Чиж також повідомив, що вбивство було скоєно з автоматичної зброї, яке на місці події не знайшли.

За його словами, кілер був один, але не виключається наявність другої людини, який допомагав скоїти вбивство і згодом втекти злочинцю.

За відомостями Чижа, Аксельрод був громадянином України, не судимий на території нашої держави.

Чи був він судимий у інших країнах, перевіряє слідство. За попередньою інформацією, вбитий планував займатися підприємницькою діяльністю, тому налагоджував бізнес-зв'язку в Харкові. Чиж також зазначив, що в машині Аксельрода були виявлені речовини, заборонені в обігу. Зараз вони направлені на експертизу.

Як відомо, в ніч на 5 листопада у центрі Харкова невідомі здійснили кілька пострілів по автомобілю "Audi", водій іномарки загинув на місці. Факт події внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК "Вбивство".

Згодом нардеп Ігор Мосійчук повідомив, що загиблий - Едуард Аксельрод 1972 р.н., бізнесмен, однак чим займався останнім часом - невідомо.

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківкриміналполіція
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