Умеров розповів, як його вивезли в Туреччину

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров розповів, як росіяни намагалися примусити його написати листа президенту Володимиру Путіну з проханням про помилування та про те, як його вивезли до Туреччини.

Про це Ільмі Умеров розповів в інтерв’ю Українській правді.

В момент, коли він лежав у лікарні після гіпертонічного кризу, 12 жовтня до нього прийшли співробітники ФСБ, які приїхали з Москви. Вони розповіли про домовленість між президентом Росії Володимиром Путіним та його турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Але є тільки маленька формальність, яку необхідно виконати: написати лист Путіну. Прохання про помилування. Я категорично відмовився", - розповів Умеров.

Після цього співробітники ФСБ намагалися його обманути.

"Вони намагалися мене обдурити ще тим, що нібито Ахтем Чийгоз вже написав подібне прохання. Потім говорили про те, що "ви ж розумієте, що це буде не Крим, це буде або Якутія, або Ямал. А Мустафа з Рефатом шикують, живуть в Києві, вони вас давно вже кинули, забули, їздять по світу, живуть в дорогих готелях, п'ють дорогу каву", - сказав Умеров.

Заступник голови Меджлісу зазначив, що не бачив указу президента і ніхто не ставив йому жодних умов щодо того, чи згоден він взагалі кудись виїжджати.

"Мене обманним шляхом витягли з лікарняного ліжка, привезли до Сімферополя нібито для ознайомлення з якимось указом. Тобто чисто формальна пропозиція була з їхнього боку, на яку я повівся. Я повірив", - далі вів Умеров.

Коли його привезли до Сімферополя, Умеров зрозумів, що його везуть "кудись не туди". Пізніше він здогадався, що його привезли в аеропорт. Його супроводжували два медпрацівника. Також, за словами Умерова, були і представники спецслужб, однак він їх не бачив.

Пізніше його попросили піднятися на борт літака, де він побачив Ахтема Чийгоза та півтора десятка людей спортивної статури. Умерову заборонили спілкуватися з Чийгозом і навіть дивитися в його сторону.

Як відомо, у п'ятницю 27 жовтня звільнені з ув'язнення окупантів заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прилетіли з Туреччини до Києва.

25 жовтня їх видали Туреччині. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.

Українська правда