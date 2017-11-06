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Манафорт і Гейтс залишаться під арештом – суддя

Понеділок, 6 листопада 2017, 18:15

Колишній голова передвиборчої кампанії Трампа Пол Манафорт та його бізнес-партнер Рік Гейтс залишаться під домашнім арештом та носитимуть електронний браслет, поки не буде досягнуто угоди про розкриття їхніх активів та забезпечено можливість внести заставу.

Про це заявила суддя Емі Берман Джексон під час слухань у понеділок, пише у видання The Washington Post.

Джексон додала, що вона схильна звільнити підозрюваних з-під домашнього арешту, і що влада виявляє "схильність до гнучкості у цьому питанні", але розглядає можливість наказати чоловікам утримуватися від використання транспортних засобів, дотримуватися комендантстької години і перебувати під електронним GPS-моніторингом.

Джексон додала, за будь-яких домовленостей не дозволить Манафорту і Гейсту подорожувати за кордон, але буде чекати подальшої деталізації, досягнутої в ході переговорів між сторонами до винесення постанови.

Як повідомлялось, 5 листопада колишній політтехнолог Партії регіонів і екс-глава передвиборної кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт запропонував заставу понад 12 мільйонів доларів у вигляді нерухомості та страховки, щоб уникнути продовження домашнього арешту.

Манафорт і його помічник Рік Гейтс – перші особи, яким пред'явлено звинувачення у справі про втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

Звинувачення містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.

Манафорту загрожує до 15 років в'язниці, а Гейтсу -12 років. Обидва не визнали себе винними.

Українська правда

Теми: СШАПол Манафорт
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