Фальшивий месенджер WhatsApp завантажили більше мільйона разів
Вівторок, 7 листопада 2017, 02:12
Фейковe версію мессенджра WhatsApp користувачі завантажили більше мільйона разів до того, як вона була видалена з Google Play Store.
Про це пише BBC.
За словами учасників форуму на Reddit, фейкова версія містила рекламу, а також могла завантажувати певні програми на пристрої користувачів.
Наразі фейкову версію месенджера видалено з Play Store.
Творці цієї версії доклали зусиль для того, щоб їх версія виглядала реальною, розробленою компанією WhatsApp Inc.
Вони використвали ту ж саму назву, але лише замінили пробіл спеціальним знаком, який для звичайного користувача виглядає точно так само, як і пробіл.
Користувачів, які встановили справжню версію WhatsApp, ця оборудка не торкнулася.