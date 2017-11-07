Фальшивий месенджер WhatsApp завантажили більше мільйона разів

Фейковe версію мессенджра WhatsApp користувачі завантажили більше мільйона разів до того, як вона була видалена з Google Play Store.

Про це пише BBC.

За словами учасників форуму на Reddit, фейкова версія містила рекламу, а також могла завантажувати певні програми на пристрої користувачів.

Наразі фейкову версію месенджера видалено з Play Store.

Творці цієї версії доклали зусиль для того, щоб їх версія виглядала реальною, розробленою компанією WhatsApp Inc.

Вони використвали ту ж саму назву, але лише замінили пробіл спеціальним знаком, який для звичайного користувача виглядає точно так само, як і пробіл.

Користувачів, які встановили справжню версію WhatsApp, ця оборудка не торкнулася.