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Фальшивий месенджер WhatsApp завантажили більше мільйона разів

Вівторок, 7 листопада 2017, 02:12

Фейковe версію мессенджра WhatsApp користувачі завантажили більше мільйона разів до того, як вона була видалена з Google Play Store.

Про це пише BBC.

За словами учасників форуму на Reddit, фейкова версія містила рекламу, а також могла завантажувати певні програми на пристрої користувачів.

Наразі фейкову версію месенджера видалено з Play Store.

Творці цієї версії доклали зусиль для того, щоб їх версія виглядала реальною, розробленою компанією WhatsApp Inc.

Вони використвали ту ж саму назву, але лише замінили пробіл спеціальним знаком, який для звичайного користувача виглядає точно так само, як і пробіл.

Користувачів, які встановили справжню версію WhatsApp, ця оборудка не торкнулася.

Теми: технологіїінтернет
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