Техаський стрілець купив зброю, бо не був внесений у базу злочинців

Представники командування Військово-повітряних сил США заявили, що розслідують, чому відомості про кримінальне минуле Девіна Патріка Келлі, який влаштував стрілянину в церкві в Техасі, не були внесені в національну базу даних злочинців.

Про це пише BBC.

У 2012 році Келлі, який служив в авіації, був відданий під суд за побиття дружини і дитини і засуджений до 12 місяців в'язниці. Йому було також заборонено володіти вогнепальною зброєю.

Однак це не завадило йому купити в минулому році гвинтівку, з якої він і напав на невелику баптистську церкву в передмісті Сан-Антоніо в минулу неділю.

Він убив щонайменше 26 осіб і пізніше був знайдений мертвим в машині.

За словами поліцейських, очевидно, 26-річний Келлі наклав на себе руки, тікаючи від свідків бійні в церкві.

Як заявив журналістам AP регіональний директор техаського департаменту громадської безпеки Фрімен Мартін, Келлі був двічі поранений одним з озброєних переслідувачів.

У понеділок командування ВПС США випустило заяву, в якій говориться: "Початкові дані вказують на те, що інформація про судимості [Девіна] Келлі за насильство на побутовому грунті не була внесена в базу даних Національного центру кримінальної інформації співробітниками відділу спеціальних розслідувань бази ВПС "Холломен".

Зараз представники ВПС і Пентагона проводять спільне розслідування з цього приводу.