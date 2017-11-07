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На Донеччині безпеку підтримують за допомогою смарт-технологій

Вівторок, 7 листопада 2017, 07:45

На підконтрольній Києву частині Донеччини успішно реалізують програму "Безпечне місто" і планують поширити відеоспостереження з вулиць міст на основні автомагістралі.

Про це написав заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook.

6 жовтня у Маріуполі на зустрічі керівництва поліції, влади області й ключових міст, а також начальників поліції суміжних із Донеччиною областей говорили про безпеку.

"На Донеччині успішно реалізується програма "Безпечне місто", яка активно розвивається і підтримується головою області і міськими очільниками. Вже створений та неодноразово довів свою ефективність UASC у главку поліції Донеччини", – зазначив Аброськін.

 
НПУ

"У містах Донеччини продовжують встановлювати надсучасні відеокамери, які не тільки фіксують наявну ситуацію, а за допомогою програмного забезпечення аналізують та встановлюють особи правопорушників", – додав він.

Аброськін наголосив, що "камерами новітні технології на службі поліції Донеччини не закінчуються".

"Це мобільний додаток "Поліція 102" для смартфонів, який користується популярністю у молоді, а вся інформація надходить до UASC", – зазначив заступник голови Нацполіції.

 
Нацполіція

"Також це смарт-зупинка біля главку в Маріуполі, яка тепер містить електронний бокс, де можна переглянути новини поліції Донеччини, записатися на прийом до керівництва поліції області, повідомити про правопорушення та дізнатися про проблеми на дорогах міста, наприклад, де проводяться дорожні роботи", – додав він.

 

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації запровадив також підхід "безпечний дім", коли надається вчасна та спільна допомога екстрених служб 101, 102 та 103.

 

Аброськін повідомив, що також "є підтримка й голови обласної військово-цивільної адміністрації, й міських голів розповсюдити відеоспостереження не тільки на вулиці міст, але й на основні автомагістралі".

Теми: Донецька областьполіціядороги
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