В Одесі вночі горіли 18 автомобілів

В Одесі в ніч на 7 листопада горіли автомобілі в трьох районах міста, в цілому пошкоджено 18 автомобілів.



Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.



Так, близько 3:00 ночі до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання легкових автомобілів на території житлового масиву "Райдужний".

В Одесі вночі горіли автомобілі "Думская"

У результаті пожежі було знищено три і пошкоджено шість легкових автомобілів.





О 4.22 пожежним надійшло повідомлення, що на вулиці Базарна у центрі Одеси сталося загоряння автомобілів на вуличній стоянці.

У результаті пожежі вогонь знищив дві і пошкодив ще дві машини. При цьому пожежникам вдалося врятувати шість легкових автомобілів.

Ще за півгодини на вулиці Рекордній виникло загоряння п'яти легкових автомобілів на загальній площі 25 кв. м.

Причини загоряння та збитки встановлюються.

За даними місцевих жителів, чиї машини згоріли чи постраждали, у всіх випадках причиною пожеж був підпал.

Поліція ситуацію поки не коментує.

"7 телеканал" повідомляє, що на автостоянці на "Райдужному" осередків займання було два: між пожежами була відстань близько 150 метрів.

А на Рекордній, де на капоті одного з авто знайшли залишки пластикової пляшки, дроту і батарейки.