"Нафтогаз" подав касаційну скаргу на журналістку "Української правди"

НАК "Нафтогаз України" 12 жовтня подав до Вищого адміністративного суду касаційну скаргу на журналістку "Української правди" Тетяну Козирєву.

Про це йдеться у статті УП "Битва за "Північний потік". Лобістська війна України і Росії".

"З одного боку, він ("Нафтогаз" – ред.) йде до Вищого суду, аби приховати від журналістів витрати на лобізм проти "Північного потоку-2". А з іншого – укладає договір із французькою ENGIE, однією з п’яти компаній-партнерів "Північного потоку-2", які купують послуги лобістів, аби обійти санкції ЄС та США щодо нового трубопроводу в обхід України", - пояснюють автори матеріалу.

Повідомляється, що компанія оскаржує рішення двох попередніх судових інстанцій. У спорі журналісти позиваються до "Нафтогазу" з вимогою отримати копії його контрактів з лобістами.

Як відомо, 11 жовтня Київський апеляційний адміністративний суд відхилив апеляцію держкомпанії "Нафтогаз України", за допомогою якої та намагалася уникнути відповіді на "незручний" запит від "Української правди".

Інформаційний запит до "Нафтогазу" Козирєва надіслала під час проведення журналістського розслідування щодо американських лобістів.

У відповіді на запит "Нафтогаз" аргументував ненадання контрактів тим, що, по-перше, запитувана інформація є не публічною, а комерційною. А по-друге, що НАК "Нафтогаз" взагалі не є розпорядником інформації у розумінні ЗУ "Про доступ до публічної інформації".

На одному з судових засідань "Нафтогаз" пояснив, що не надав на інформаційний запит копії контрактів, укладених із бельгійською компанією CabinetDN та американською компанією ValueBridge, бо "національна акціонерна компанія "Нафтогаз" не укладала контрактів з такими компаніями.