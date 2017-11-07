В Раді лише 31 нардеп проголосував за відставку Авакова

Верховна Рада не підтримала постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Постанову 5041, яку у 2016 році вніс до парламенту нардеп від БПП Сергій Каплін, підтримали лише 31 нардеп.

102 нардепи проголосували проти відставки, 56 утримались.

Перед голосуванням представники "Батьківщини", "Радикальної партії", "Народного фронту", "Опозиційного блоку" заявили, що не підтримають постанову про відставку Авакова.

Згідно з пояснювальною запискою, Авакова пропонувалося звільнити у зв’язку з провалом реформи поліції.

"Органи внутрішніх справ України під керівництвом Авакова А.Б. продемонстрували неспроможність забезпечення безпеки громадян України та боротьби з криміналітетом", - йдеться у записці.

У Верховній Раді також є подання позафракційного депутата Юрія Левченка про відсторонення Арсена Авакова з посади на час розслідування кримінального провадження, яке здійснюється НАБУ у справі так званих "рюкзаків сина Авакова".

1 листопада Солом'янський райсуд Києва відпустив сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова, екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря, та Володимира Литвина під особисте зобов’язання.

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