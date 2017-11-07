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НАТО підтримує євроатлантичні прагнення України – генсек альянсу

Вівторок, 7 листопада 2017, 11:52

Північноатлантичний альянс підтримує прагнення України набути повноцінного членства в НАТО.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання Європейської правди в Брюсселі.

"Україна – близький партнер альянсу. Ми підтримуємо євроатлантичні прагнення України", - наголосив він.

Водночас, генеральний секретар не відповів на поставлене питання про те, чи входить Україна до переліку "aspiring nations", тобто держав, які декларують прагнення набути повноцінного членства в альянсі. Як відомо, досі в офіційних заявах НАТО в цьому переліку називали три держави: Македонію, Боснію і Герцеговину та Грузію. Україна у 2017 року повідомила альянс про офіційну мету набути членство в альянсі, але досі з боку альянсу не звучав оновлений перелік ‘aspiring countries’.

Наразі незрозуміло, чи додає заява Столтенберга до цього переліку також Україну.

Стосовно подальшої співпраці альянсу та України, генеральний секретар заявив, що її пріоритетом є реформи.

"Зараз ми маємо сфокусуватися на реформах, які ведуть Україну до НАТО", - підкреслив він.

Як повідомлялося, у вересні Таджан Ілдем, заступник генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії наголосив, що НАТО дотримується політики "відкритих дверей" щодо України.

"Ми маємо зберігати перспективу членства в НАТО для України як європейської країни, не дозволяючи жодній іншій країні, в тому числі Росії, мати право вето щодо вступу", - заявив він.

Теми: НАТО
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