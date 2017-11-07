У штабі АТО заявляють про відсутність втрат 6 листопада

За минулу добу у зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.

Про це повідомив 7 листопада на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник

"Починаємо з доброї новини: за минулу добу втрат серед українських військовослужбовців в районі проведення антитерористичної операції немає", – сказав він.

За словами Мотузяника, "вгамований втратами 6 листопада противник значно зменшив кількість обстрілів, проте продовжував застосовувати озброєння, заборонене Мінськими домовленостями".

Загалом минулої доби по всій лінії зіткнення противник провів 13 обстрілів позицій Збройних Сил України, із яких 11 були прицільними. У 8 випадках українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

На луганському напрямку за добу противник двічі відкривав неприцільний вогонь із 82-мм мінометів. Так, близько 14-ї години бойовики випустили одну міну в бік нашого опорного пункту поблизу Кримського, а близько 19-ї години зробили два постріли в бік позицій неподалік Трьохізбенки.

По українських підрозділах біля Луганського та Новолуганського по обіді противник декілька разів відкривав вогонь із озброєння БМП та станкових гранатометів, проте загрози життю наших військовослужбовців ці обстріли не становили, зазначив речник АТО.

Також уночі противник на короткий час відкривав вогонь з легкої стрілецької зброї та гранатометів по наших захисниках в районі Травневого та Світлодарська, на який отримував адекватну відповідь.

"На приморському напрямку після 20-ї години ворог двічі обстріляв позиції сил АТО поблизу Водяного із 120-мм мінометів, випустивши 5 мін. Обстріли були дуже короткими, адже досвідчені захисники України швидко вираховували та накривали ворожі позиції із станкових гранатометів", – зазначає Мотуязник.

Також окупанти випустили вісім 82-мм мінометних снарядів по силах АТО в районі Верхньоторецького. В цьому випадку українські воїни на ворожу провокацію не відповідали.

"На донецькому напрямку в різну пору доби незаконні збройні формування відкривали вогонь із гранатометів та стрілецької зброї по підрозділах сил АТО в районі Водяного, Авдіївки та Красногорівки, щоразу отримуючи відповідь зі зброї, не забороненої Мінськими домовленостями", – зазначив полковник.