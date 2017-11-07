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Колишній радник Трампа захищає "Північний потік-2" в США

Вівторок, 7 листопада 2017, 13:01

"Північний потік-2" у США другий рік поспіль просуває Річард Бьорт, радник президента Дональда Трампа під час президентської кампанії 2016 року.

Про це йдеться у статті "Української правди" "Битва за "Північний потік". Лобістська війна України і Росії".

Повідомляється, що також Бьорт був журналістом New York Times, послом США в Німеччині, ключовим комунікатором у Договорі про скорочення стратегічного озброєння між США та Радянським Союзом.

За даними УП, коли Бьорт був радником кандидата у президенти Трампа, він паралельно лобіював проект "Північний потік-2". Саме Бьорт підготував Трампу його першу велику зовнішньополітичну промову, де представник Республіканської партії говорив про перспективи співпраці з Росією.

2016-го компанія Бьорта McLarty отримала від "Газпрому" 550 тисяч доларів за просування New European Pipeline AG (назва Nord Stream-2 AG до травня 2016 року).

Кожна з п’яти європейських компаній-партнерів "Північного потоку-2" уклала свою ексклюзивну угоду з лобістом Річардом Бьортом за день до підписання Трампом санкції щодо "Північного потоку-2".

Сукупно ці компанії - Wintershall Holding, Uniper, OMV, Royal Dutch Shell, ENGIE - лише за один квартал витратили 100 тисяч доларів на "захист та покращення інтересів компаній у дискусіях щодо природного газу як елементу європейської енергетичної безпеки".

Як повідомлялося, компанія Nord Stream-2 AG заплатила лобістам майже мільйон доларів за допомогу в протидії американським санкціям.

Будівництво російським "Газпромом" нового газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море завдасть Україні значних збитків, які можуть становити до 3% валового внутрішнього продукту.

Українська правда
Теми: РосіяСШАТрампгаз
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