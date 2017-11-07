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Коломойський подав позов до НБУ про захист ділової репутації

Вівторок, 7 листопада 2017, 13:29

Колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський подав позов до Національного банку про захист честі, гідності та ділової репутації.

Відповідний позов зареєстрований Печерський районним судом Києва 1 листопада, передають у вівторок "Українські новини".

Відповідачами за позовом є Національний банк, ТОВ "Ріботто", фізособа Тарас Мірошник, ТОВ "Редакція газети Закон і Бізнес", ТОВ "Інформаційне агентство Інтерфакс-Україна", ТОВ "Київський інститут проблем управління ім. Горшеніна".

Третіми особами за позовом є ТОВ "Інкерія і ТОВ "Інком 2001".

Текст судового визначення з вимогами позивача поки не оприлюднений.

Як відомо, Коломойський вже подавав позови до суду на Національний банк, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Кабінет міністрів, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство фінансів і Приватбанк.

"Українська правда" у Threads

Теми: КоломойськийНБУсуд
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