Коломойський подав позов до НБУ про захист ділової репутації
Колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський подав позов до Національного банку про захист честі, гідності та ділової репутації.
Відповідний позов зареєстрований Печерський районним судом Києва 1 листопада, передають у вівторок "Українські новини".
Відповідачами за позовом є Національний банк, ТОВ "Ріботто", фізособа Тарас Мірошник, ТОВ "Редакція газети Закон і Бізнес", ТОВ "Інформаційне агентство Інтерфакс-Україна", ТОВ "Київський інститут проблем управління ім. Горшеніна".
Третіми особами за позовом є ТОВ "Інкерія і ТОВ "Інком 2001".
Текст судового визначення з вимогами позивача поки не оприлюднений.
Як відомо, Коломойський вже подавав позови до суду на Національний банк, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Кабінет міністрів, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство фінансів і Приватбанк.