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Справа керівника порту в Миколаєві пішла в суд: підозра збитків на 4 млн

Вівторок, 7 листопада 2017, 14:08

Обвинувальний акт стосовно керівника держпідприємства "Миколаївський морський торговельний порт", який завдав державі збитків на суму понад 4 мільйони гривень, направлено до суду.

Про це повідомляє 7 листопада прес-служба Генпрокуратури.

"07.11.2017 прокурором до Заводського районного суду м. Миколаєва направлено обвинувальний акт щодо керівника вказаного державного підприємства за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам) для розгляду по суті", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось раніше, виконувача обов’язків директора державного підприємства "Миколаївський морський торговельний порт" підозрюють у зловживанні службовим становищем при укладанні договорів з приватними підприємствами про встановлення права сервітуту на користування залізничними коліями вказаного держпідприємства довжиною 8291,4 п м на суму понад 4 млн грн.

В ГПУ зазначають, що за скоєне кримінальне правопорушення (злочин) держслужбовцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Теми: МиколаївГенпрокуратуракорупція
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