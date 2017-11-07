Нацполіція виплатила співробітникам 55 мільйонів за прогул
Національна поліція виплатила майже 55 мільйонів гривень за вимушений прогул поліцейським, що не пройшли переатестацію та звільненим, але потім відновленим на посаді через суд.
Про це повідомили в Нацполіціі на запит "Українських Новин".
"Загальна сума коштів, яка виплачена за час вимушеного прогулу задля виконання рішення судів на користь відновлених на посадах поліцейських, які не пройшли атестацію, за період з 1 січня 2016 року по 17 жовтня 2017 року становить 54 893 тис. гривень", - повідомили в Нацполіціі.
Також наголошується, що судом відновлено на посаді 2 105 поліцейських, які раніше не пройшли атестацію.
Як відомо, переатестацію в рядах поліції не пройшли 5 257 співробітників
Раніше повідомлялося, що Національна поліція пропонує проходити службу в управліннях поліції Луганської та Донецької областей співробітникам з інших регіонів, які провалили переатестацію.