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Нацполіція виплатила співробітникам 55 мільйонів за прогул

Вівторок, 7 листопада 2017, 16:40

Національна поліція виплатила майже 55 мільйонів гривень за вимушений прогул поліцейським, що не пройшли переатестацію та звільненим, але потім відновленим на посаді через суд.

Про це повідомили в Нацполіціі на запит "Українських Новин".

"Загальна сума коштів, яка виплачена за час вимушеного прогулу задля виконання рішення судів на користь відновлених на посадах поліцейських, які не пройшли атестацію, за період з 1 січня 2016 року по 17 жовтня 2017 року становить 54 893 тис. гривень", - повідомили в Нацполіціі.

Також наголошується, що судом відновлено на посаді 2 105 поліцейських, які раніше не пройшли атестацію.

Як відомо, переатестацію в рядах поліції не пройшли 5 257 співробітників

Раніше повідомлялося, що Національна поліція пропонує проходити службу в управліннях поліції Луганської та Донецької областей співробітникам з інших регіонів, які провалили переатестацію.

Українська правда
Теми: поліція
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