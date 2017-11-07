Порошенко підписав закон про кібербезпеку

Президент Петро Порошенко затвердив основні засади забезпечення кібербезпеки України.

Він підписав закон "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України", прийнятий Верховною Радою 5 жовтня 2017 року, інформує прес-служба глави держави у вівторок.

Цей закон визначає правові та організаційні основи забезпечення захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, національних інтересів України у кіберпросторі, повноваження і обов'язки державних органів, підприємств, установ, організацій, осіб та громадян, основних засад координації їх діяльності, а також базових термінів у сфері кібербезпеки.

Згідно з документом, президент України координує діяльність у сфері кібербезпеки через очолювану ним Раду нацбезпеки і оборони.

Читайте також: "Закон про кібербезпеку, або Тотальний контроль за бізнесом"

Верховна Рада ухвалила закон про кібербезпеку України на засіданні 5 жовтня 2017 року.

Згідно з документом, політику в сфері кібербезпеки формує і реалізує Кабмін.