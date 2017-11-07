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Бойовики 6 разів обстріляли сили АТО із забороненої зброї, втрат немає

Вівторок, 7 листопада 2017, 17:10

Від початку доби в районі проведення АТО бойовики не припиняли обстріли українських позицій, при цьому поодиноко застосовуючи міномети, втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 7 листопада 2017 року.

"Так, на Луганському напрямку у першій половині дня проросійські найманці тричі з різних видів гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали оборонців Кримського", - йдеться у повідомленні.

Під вогнем мінометів калібру 82 міліметри опинились опорні пункти сил АТО біля Луганського і Трьохізбенки.

"На Приморському напрямку противник бив із автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів по наших укріпленнях неподалік Невельського", - зазначають у штабі.

Загалом від опівночі російсько-окупаційні угруповання 6 разів порушили перемир’я. Водночас українські військові тричі застосовували піхотне озброєння на ураження противника.

Теми: ДонбасАТОвійнаРосія
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