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Російська влада намагалася "купити" Меджліс – Чийгоз

Вівторок, 7 листопада 2017, 19:49

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз розповів, що після окупації Криму російська влада намагалась "купити" прихильність Меджлісу.

Про це Чийгоз повідомив в інтерв’ю "Крим.Реалії".

Він розповів, що росіяни пропонували гроші та посади.

"Настільки це банально було – може, тому, що дехто вже на це все купився. Як тоді всі казали: всі продажні – справа лише в ціні. Я цього навіть не обговорював", – зазначив Чийгоз.

За його словами у Меджлісі "виявилося кілька негідників-колаборантів".

Як відомо, у п'ятницю 27 жовтня звільнені з ув'язнення окупантів заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прилетіли з Туреччини до Києва.

25 жовтня їх видали Туреччині. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяКримкримські татари
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