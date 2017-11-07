Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков не бачить приводів залишати пост глави МВС

Вівторок, 7 листопада 2017, 21:39

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевняє, що має намір залишатися на займаній ним посаді, поки у нього є стимули для цього і він відчуває у собі сили для ефективної роботи на зайнятій посаді.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Хтось повинен відповідати за те, що відбувається. Як тільки я знайду аргументи для того, щоб мені не бути на цій посаді, то мене, повірте, не втримає ні воля, ні сила, ні що-небудь інше. А якщо я знаходжу для себе аргументи і мотиви робити свою справу і бути ефективним, то я буду залишатися на цьому місці ", - заявив Аваков.

Коментуючи голосування у Верховній раді, в ході якого депутати не підтримали його відставку, очільник МВС зазначив, що парламент для того і існує, щоб приймати серйозні рішення.

"І я не знаю, чому він повинен був підтримати (відставку - ред)", - додав міністр.

Як відомо, у вівторок, 7 листопада на презентацію книжки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова прийшли члени Кабміну, народні депутати різних фракцій, працівники АП та МВС.

Крім того, у вівторок Верховна Рада не підтримала постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Постанову 5041, яку у 2016 році вніс до парламенту нардеп від БПП Сергій Каплін, підтримали лише 31 нардеп.

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Аваков
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Останні новини
02:36
У чотирьох областях тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
Усі новини...
Реклама: