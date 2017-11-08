ФІФА оштрафувала українську федерацію через поведінку фанатів
Середа, 8 листопада 2017, 00:05
ФІФА оштрафувала Федерацію футболу України на 39 тисяч франків (1 млн гривень) за неправомірні дії уболівальників під час матчів з Косово та Хорватією.
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
За гру відбору на чемпіонат світу-2018 з хорватами ФФУ покарали на 35 тисяч франків - під час матчу фанати співали образливі пісні та використовували лазери.
Ще 4 тисячі штрафу - за викрикування заборонених гасел у поєдинку з Косово.
Крім цього, ФІФА винесла українській федерації два попередження.
Як відомо, збірна України програла в останньому матчі кваліфікації команді Хорватії та не поїде на ЧС-2018 в Росію.