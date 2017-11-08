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Британія спростить отримання дозволу на проживання для громадян ЄС

Середа, 8 листопада 2017, 03:06

Уряд Великої Британії планує дозволити громадянам ЄС, які проживають у Британії, залишатися у країні після її виходу з союзу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра з питань виходу з ЄС Девіда Девіса.

"Ми ясно дали зрозуміти, що захист прав громадян ЄС є нашим пріоритетом у переговорах. Ми будемо підтримувати всіх, хто бажає залишитися, щоб отримати посвідку на проживання завдяки новій спрощеній системі", - підкреслив Девіс.

Повідомляється, що для громадян ЄС впродовж двох років після Brexit діятиме спрощений режим отримання статусу постійного резидента.

Вартість заявки буде такою ж, як і мито за отримання британського паспорта. Також заявники матимуть право на апеляцію у разі відмови.

Як відомо, у лютому 2017 року парламент Великої Британії остаточно прийняв акт про початок Brexit.

Теми: Велика БританіяЄС
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