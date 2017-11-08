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МВФ виділить Молдові понад $20 млн на розвиток економіки

Середа, 8 листопада 2017, 04:45

Молдова додатково отримає понад $20 млн від Міжнародного валютного фонду - кошти підуть на розвиток економіки та скорочення бідності.

Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп за підсумками зустрічі з місією МВФ, передає Укрінформ.

"За результатами роботи оціночної місії Молдові буде надана додаткова фінансова допомога від МВФ у розмірі 22 мільйонів доларів. Ми сповнені рішучості зберегти певну позитивну динаміку реформ і домогтися прискорення економічного зростання і скорочення бідності", - наголосив Філіп.

Також Філіп підкреслив, що уряд "працюватиме над стабілізацією ситуації в банківському секторі і поверненням в країну викраденого з банківської системи мільярда доларів".

Як відомо, МВФ затвердив Програму фінансової допомоги для Молдови у 2016 році - її дія розрахована на три роки. Повідомляється, що за цей час Молдова повинна отримати від Фонду 178 мільйонів доларів, з яких 59 мільйонів вже надійшли.

Теми: МВФМолдова
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