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Доба в АТО: 17 обстрілів, 2 загиблих

Середа, 8 листопада 2017, 05:28
Доба в АТО: 17 обстрілів, 2 загиблих
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За минулу добу, 7 листопада, незаконні збройні формування 17 разів порушили перемир’я, двоє наших військових загинули, ще троє - поранені.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО вкотре загострилась. У другій половині дня російсько-окупаційні угруповання посилили вогневі провокації майже уздовж усієї лінії розмежування", - йдеться у заяві.

На Приморському напрямку бойовики били з 82-міліметрових мінометів та озброєння БМП по оборонцях Гнутового.

Також озброєння БМП окупанти застосовували на підступах до Миколаївки, Водяного, Березового.

У результаті гранатометного обстрілу нашого опорного пункту біля Новотроїцького один боєць АТО отримав бойову травму.

На Луганському напрямку під вогонь ворожих мінометів потрапили позиції української армії неподалік Новотошківського.

Після 18 години противник продовжив обстріли наших укріплень у районі Кримського. Спочатку найманці вели вогонь із великокаліберних кулеметів та 82-міліметрових мінометів. Ближче до опівночі противник випустив 10 мін калібру 120 міліметрів.

Унаслідок цього обстрілу 2 українських військових загинули, одного поранено, ще один отримав бойову травму.

Крім того, неподалік Донецька бойовики вели вогонь із протитанкового гранатомету по наших укріпленнях на шахті Бутівка.

Сили АТО 12 разів, використовуючи піхотне озброєння, жорстко пригнічували активність противника. 

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбас
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