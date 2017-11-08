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В анексованому Криму знайшли повішеним "керівника" антимонопольної служби

Середа, 8 листопада 2017, 08:50

Главу "кримського управління Федеральної антимонопольної служби" Тимофія Кураєва виявили мертвим у себе вдома.

Про це повідомили в головному кримському управлінні Слідчого комітету, передає російське агентство "РИА Новости".

"Він знайдений мертвим у себе вдома", - розповів представник відомства.

Інших подробиць не повідомляється.

Російське видання "Коммерсант", з посиланням на власні джерела, вказує, що його знайшли повішеним. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Криманексіякримінал
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