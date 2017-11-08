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У Пітері познущалися з Леніна

Середа, 8 листопада 2017, 09:28

У Санкт-Петербурзі на пам'ятнику Леніну написали червоною фарбою "кат".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що російська поліція вже порушила кримінальну справу за фактом вандалізму.

Це зробили невідомі рано вранці 7 листопада в Красносельському районі міста.

"У парку невідомий чоловік з хуліганських спонукань облив червоною фарбою пам'ятник Леніну, написав на грудях пам'ятника "кат", а також розвісив на деревах листівки з цитатами з текстів Леніна", - йдеться в повідомленні.

Зараз пам'ятник вже очищено від фарби.

У прес-службі ГУ МВС у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області сказали, що проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення підозрюваного.

 
Зганьблений Ілліч
Фото із соцмережі

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛенінРосіянадзвичайна подія
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