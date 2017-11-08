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Музей Ханенків нарешті опалюють

Середа, 8 листопада 2017, 09:27

Компанія "Київенерго" підключила до опалення Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.

Про це "Українським новинам" повідомила речниця музею Ольга Носко.

"Опалення вже підключили", – повідомила вона.

Раніше заступниця генерального директора музею Олена Живкова повідомляла, що в музеї через відсутність опалення температура тримається на рівні +8 градусів, хоча повинна становити +18 ... + 19 градусів.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків заявив про загрозу псування колекції картин через відсутність опалення.

Цей музей має найбільше зібрання предметів зарубіжного мистецтва в Україні.

Теми: КиївЖКГкультура
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