Посол Великої Британії сподівається на чесні вибори в Україні
Середа, 8 листопада 2017, 10:13
Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф схвалила ухвалення Верховною Радою в першому читанні нового Виборчого Кодексу.
Як відомо, 7 листопада народні депутати проголосували у першому читані за проект Виборчого кодексу, який передбачає голосування за відкритими списками.
За проект закону №3112-1, авторства Андрія Парубія, Леоніда Ємця та Олександра Черненка, проголосувало 226 нардепів.
Читайте також: Виборчий кодекс з елементами несподіванки, або Як коаліція сама себе переграла
Українська правда