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Посол Великої Британії сподівається на чесні вибори в Україні

Середа, 8 листопада 2017, 10:13

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф  схвалила ухвалення Верховною Радою в першому читанні нового Виборчого Кодексу.

Як відомо, 7 листопада  народні депутати проголосували у першому читані за проект Виборчого кодексу, який передбачає голосування за відкритими списками.

За проект закону №3112-1, авторства Андрія Парубія, Леоніда Ємця та Олександра Черненка, проголосувало 226 нардепів.

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Українська правда
Теми: Велика БританіяУкраїнавибори
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