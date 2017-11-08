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У Криму відпустили 5 затриманих, а Сейтумерову шиють пропаганду

Середа, 8 листопада 2017, 10:25

В анексованому Криму відпустили п'ятьох кримських татар, затриманих під час обшуку в Алімдара Белялова, а на Сейтумера Сейтумерова склали протокол про пропаганду нацистської чи екстремістського символіки.

"Старий Крим, затримані працівники кафе і гості вийшли з відділення поліції", – повідомив Абдуллах Якубов у Facebook.

Вони просто проживали на території Белялова, яку обшукували вранці.



А в Бахчисараї прояснилася доля Сейтумера Сейтумерова.

"Адвокат пройшов до будівлі", – повідомила "Кримська солідарність" у Facebook.

Щодо Сейтумерова склали адміністративний протокол за ч. 1 статті 20.3 КоАП РФ – "пропаганда чи публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки, або атрибутики або символіки, схожих з нацистською атрибутикою або символікою до ступеня змішування, або атрибутики або символіки екстремістських організацій, або інших атрибутики або символіки, пропаганда або публічна демонстрація яких заборонені федеральними законами".

Справу Сейтумерова Бахчисарайський районний суд розгляне о 14:00.

У МЗС України згодом відреагували на цю інформацію.

Як відомо, вранці 8 листопада пройшли обшуки у кількох кримських татар – зокрема в Бахчисараї у Сейтумера Сейтумерова, у Старому Криму у Алімдара (Руслана) Белялова, в Зарічному в Ельдара Кантімірова і в Кіровському в Екрема Абдульватова.

Із них лише Сейтумерова забрали в поліцію. У Белялова і Кантімірова вилучили гаджети на експертизу. Крім того, затримали 5 працівників кафе Белялова.

Теми: Кримкримські татариправа людинипропаганда
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