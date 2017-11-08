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Порошенко просить напрацювати новий закон про Антикорупційний суд

Середа, 8 листопада 2017, 10:54

Президент Петро Порошенко просить створити у Верховній Раді групу з напрацювання нового законопроекту про Антикорупційний суд.

Про це повідомляє речник Порошенка Святослав Цеголко у Facbeook.

Президент надіслав листа голові Верховної Ради з пропозицією "вжити передбачені Регламентом заходи для відкликання законопроекту №6011 "Про антикорупційні суди", а також якнайшвидше доручити голові профільного комітету утворити робочу групу з напрацювання відповідного законопроекту з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

"Створення Вищого антикорупційного суду має стати вагомим елементом системи протидії корупції, і зволікання з його створенням вважаю недопустимим", – заявив Порошенко.

 
 

Як відомо, створити окремий Антикорупційний суд вимагали від президента громадські активісти, міжнародні організації, окремі народні депутати, мітингарі під Верховною Радою.

Петро Порошенко спершу виступав за спеціалізовану антикорупційну палату у Верховному Суді, потім говорив про створення паралельно з нею і окремого Антикорупційного суду, а згодом висловив готовність підтримати створення Антикорупційного суду, але висунув кілька умов і передумов для цього.

19 жовтня народні депутати відкликали свій законопроект про створення Антикорупційного суду, щоб аналогічний документ зміг подати до Верховної Ради президент. За пару днів до цього Порошенко закликав депутатів створити робочу групу з напрацювання законопроекту про створення Антикорупційного суду.

7 листопада Transparency International закликала Петра Порошенка чимшвидше подати проект про антикорупційний суд.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційний судПорошенкозаконодавствоВерховна Рада
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