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З листопада студентам підвищать стипендію

Середа, 8 листопада 2017, 11:31
З листопада студентам підвищать стипендію

Уряд України прийняв рішення підвищити стипендії українським студентам на 18% з 1 листопада.

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, під час засідання уряду у середу.

"З 1 листопада ми підвищуємо стипендії, як академічні, так і соціальні, на 18%. Тобто плюс 18% ви вже отримаєте в листопаді місяці і в подальших місяцях", - сказав він.

Як відомо, у 2016 році Кабінет міністрів затвердив виплату академічних стипендій студентам вищих навчальних закладів на підставі рейтингу та мінімальну стипендію на рівні 1100 грн з 2017 року.

Олександр Шумілін, УП
Теми: освітагроші
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