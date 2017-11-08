Генсек ОБСЄ застосовує до Донбасу "тактику закритих очей" – Геращенко

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер у своїх виступах про ситуацію на Донбасі вживає словосполучення "українська криза".

Про це пише у Facebook учасник мирних переговорів у Мінську Ірина Геращенко.

"Наші експерти, які зараз присутні на Варшваському безпековому форумі, пишуть, що генсек ОБСЄ Томас Гремінгер у своєму виступі вживає словосполучення "українська криза"… Я вважаю, що тактика "закритих очей" шкодить ОБСЄ", - зазначає вона.

Геращенко погоджується, що ОБСЄ має бути нейтральною і аполітичною структурою, але "іноді ця абсурдність у визнанні очевидних речей на догоду одному з членів ОБСЄ, просто руйнує фундамент і основи цієї організації".

Як повідомляє "Укрінформ", Гремінгер на форумі заявив, що переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі зайшли у глухий кут.

"Ми у повному глухому куті щодо переговорного процесу з урегулювання ситуації на Донбасі", - сказав він.

Генсек підкреслив, що тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України намагається вжити заходів у різних напрямках, але без політичного сигналу з боку "нормандської четвірки" в учасників перемовин та спостерігачів ОБСЄ обмежене поле для маневру.

Він звернув увагу на те, що останнім часом триває обговорення питання щодо розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Однак він висловив думку, що це може "дещо відвернути увагу від основного питання - виконання Мінських домовленостей".

Говорячи про безпеку на Донбасі, генсек ОБСЄ зазначив, що в регіоні немає значного поліпшення у цьому питанні: після оголошення чергового перемир'я відносний спокій зберігається лише упродовж кількох тижнів, а далі бойові дії знову посилюються.

"Багато важкого озброєння на лінії зіткнення. Тому є великий ризик широкомасштабного відновлення бойових дій", - заявив Гремінгер.