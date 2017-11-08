Кабмін декомунізував Дніпродзержинське водосховище
Середа, 8 листопада 2017, 12:06
Кабінет міністрів перейменував Дніпродзержинське водосховище в Кам'янське.
Відповідну постанову уряд прийняв на засіданні в середу, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".
Згідно з експертним висновком до проекту постанови, водосховище перейменовано слідом за перейменуванням міста Дніпродзержинськ в Кам'янське.
Вказується, що в назва водосховища містить символіку комуністичного режиму.
Дніпродзержинське водосховище – одне з шістьох великих водосховищ у каскаді на Дніпрі.
Розташоване частково у Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Утворене в результаті спорудження Середньодніпровської ГЕС.